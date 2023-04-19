فشل محاولة إجلاء نحو 150 ألمانيا من السودان بسبب اشتباكات الخرطوم

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فشلت مهمة الجيش الألماني لإجلاء نحو 150 مواطنًا من السودان، اليوم الأربعاء؛ بسبب الاشتباكات الدائرة في العاصمة الخرطوم.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، نقلت صحيفة «شبيجل» الألمانية، عن مصادر لم تسمها، أن سلاح الجو الألماني أرسل ثلاث طائرات نقل من طراز A400M لإنجاز المهمة، في وقت مبكر من الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرات هبطت في اليونان للتزود بالوقود، قائلة في تقريرها إن الجيش علق مهمة الإجلاء، وسط أنباء عن تجدد الاشتباكات والضربات الجوية في الخرطوم.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية التعليق على التقرير، ولم ترد وزارة الخارجية على طلب «رويترز» للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في العاصمة الخرطوم ومناطق عدة، رغم الهدنة المعلنة بين الطرفين لمدة 24 ساعة.

وأفاد شهود عيان، بأن الاشتباكات تجددت في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم وفي مدينتي بحري وأم درمان (غربها)، ومنطقة شرق النيل.

وذكر الشهود أن أصوات إطلاق النار ودوي المدافع بدأت في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

ويأتي إطلاق النار رغم الهدنة المعلنة بين الجانبين والتي دخلت حيز التنفيذ الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء «بالتوقيت المحلي».

وأمس، أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بيانين الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لفتح مسارات آمنة لعبور المدنيين وإخلاء الجرحى جراء الاشتباكات المندلعة بين الجانبين منذ 4 أيام.

ولليوم الخامس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.