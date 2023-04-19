جابر القرموطي عن عودته لبرنامج مانشيت: طبطبة مهنية

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كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن أصعب اللحظات التي مرت أثناء انقطاعه لمدة 4 سنوات عن برنامج "مانشيت".

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "أنا والقناع"، عبر قناة "الحياة"، أنه كان لديه شعور قاسي بسبب بعده عن البرنامج وكان يتمني العودة، قائلًا"مرة كنت مرة بأكل قطط في الشارع، وبقول عايز أرجع برنامج مانشيت حتى لو حلقة واحدة في الأسبوع".

وأوضح أنه تفاجأ باتصال من الإعلامي أحمد فايق، يبشره بالعودة مرة آخري لبرنامج "مانشيت"، متابعا: "أحمد فايق كلمني وقال لي مش عايز ترجع البرنامج؟".

وتحدث بشأن عودته لبرنامج "مانشيت"، قائلًا "كنت بقالي 4 سنين سايب البرنامج.. وحصلي موقف لو جايب واسطة مكنش هيحصل..إدارة القناة.. سألوني هتقدم إيه؟.. قولتلهم برنامج معين.. وقالولي أنت ليه متقدمش مانشيت؟"، متابعا "ودي كانت قمة الطبطبة المهنية".

وأكد أنه لم يدفع ثمن الحماس، متابعًا "مدفعتش ثمن ولكن كان عندي شوية غرور.. وكان لازم أنزل شوية.. علشان أعرف قيمة اللي أنا فيه ".