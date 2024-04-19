الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إسرائيليين متطرفين

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين، على خلفية مسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وذكر بيان للمجلس الأوروبي أنه "تم إدراج 4 أفراد وكيانين إلى قائمة العقوبات"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأوضح البيان أن "الأفراد والكيانين المدرجين بالقائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، شملت تعذيب ومعاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية أو مُهينة".

كما شملت أعمال المستوطنين "انتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية"، وفق البيان.

وأوضح البيان أن الكيانين المدرجين بقائمة العقوبات هما "لاهافا، وهي جماعة يهودية يمينية متطرفة ومتشددة، وشبيبة التلال، وهي مجموعة شبابية متطرفة تتكون من أعضاء معروفين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية".

ويخضع الأشخاص والكيانان المدرجون في نظام العقوبات لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.

ومؤخرا، نفذ مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدات فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وإحراق عشرات المنازل والمركبات.