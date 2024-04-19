روسيا تعلن مقتل أكثر من 3550 جنديا أوكرانيا وكييف تؤكد تدمير قاذفة استراتيجية روسية وعدة مسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 مقاتلات ميج 29، و4 طائرات نقل عسكرية آن - 26 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع، فضلا عن مقتل أكثر من 3550 جنديا أوكرانيا في عدة مناطق.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأنه "خلال الأسبوع، أسقطت القوات الروسية 3 مقاتلات من طراز "ميج 29"، و4 طائرات نقل عسكرية من طراز "آن - 26" تابعة للجيش الأوكراني، ودمرت 4 منصات إطلاق لنظام الصواريخ المضادة للطائرات إس 300، بالإضافة إلى عدد من الصواريخ العملياتية التكتيكية، وكروز". ووفقا للدفاع الروسية، استسلم 27 جنديا أوكرانيا في غضون أسبوع، في حين سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدما على الجبهة الجنوبية في اتجاه دونيتسك.

وبلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 3550 جنديا، في مناطق بيلوجوروفكا، رازدولوفكا، أوريخوفو-فاسيليفكا، بوغدانوفكا في دونيتسك، بحسب البيان. من جانب آخر، ذكر مسئولون محليون أوكرانيون اليوم أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 25 آخرين ولحقت أضرار بمرافق البنية التحتية الحيوية في هجوم صاروخي روسي كبير على منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "إن الهجوم ألحق أضرارا بعدة طوابق من مبنى سكني وبمحطة قطار في دنيبرو عاصمة المنطقة"، بينما دعا إلى تزويد بلاده بدفاعات جوية إضافية.

وذكر سيرهي ليساك حاكم المنطقة سيرهي ليساك أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 11 من أصل 16 صاروخا وتسعة من أصل عشر طائرات مسيرة هاجمت المنطقة، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنها أسقطت 15 صاروخا، و14 طائرة مسيرة خلال الهجوم الروسي على البلاد اليوم.

وفي واقعة أخرى، قالت أوكرانيا إنها أسقطت قاذفة استراتيجية روسية من طراز /تو-22إم3/ لأول مرة اليوم، وهي طائرة حربية قادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى تستخدم في مهاجمة المدن الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن التصريحات الروسية والأوكرانية تتضارب بشأن حجم خسائر كل منهما، دون أن تتكشف حقيقة الميدان جراء ضراوة المواجهات، وصعوبة معرفة الحقائق على أرض الواقع.