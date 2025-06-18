يحل المطرب الشاب هاني حسن الأسمر، نجل المطرب الراحل حسن الأسمر ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة المقبلة من حلقات معكم منى الشاذلي المذاع على قناة "ON".

ويتحدث "الأسمر الابن"، خلال اللقاء، عن أغنية "أغنلى من عنيا" الأغنية الجديدة التي أعادت والده الى الساحة الغنائية بعد 14 عامًا على وفاته، وطرحها في دويتو جمعهما مؤخرًا.

ويكشف هاني توقيت تسجيل والده للأغنية قبل وفاته وسر عدم طرحها وقتها، ولماذا فكر في إعادة طرحها حاليًا؟

ويقدم الأسمر الابن، مجموعة من أشهر أغاني حسن الأسمر وحكايات وكواليس خاصة عن رحلته في عالم الغناء والطرب.

وتتضمن الحلقة فقرة أخرى مع صناع فيلم Fountain Of Youth ، من الجانب المصري وهم أحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام، وأمين المصري المنتج المنفذ في الفيلم.

ويحكي بدوي عن التطورات والتسهيلات التي قدمتها السلطات المصرية لتصوير أجزاء من الفيلم في أماكن تراثية مهمة وتحديدا في منطقة الأهرامات، بالإضافة إلى الاستعانة لأول مرة بطائرات لتصوير أعمال أجنبية في مصر، وكيف نجحت اللجنة في القضاء على البيروقراطية في استخراج التصاريح وتقليل زمن الحصول على الموافقات لـ15 يومًا بحد أقصى؟

ويتحدث أمين المصري، عن أهمية التسهيلات المقدمة للشركات الأجنبية الراغبة في تصوير أعمالها بمصر، مشيرًا الى أن مصر تمتلك العديد من عناصر الجذب في أماكن التصوير المختلفة غير الموجودة في أي مكان آخر بالعالم.

كما يتحدث عن كواليس التعاون مع مخرج عالمي في فيلم Fountain Of Youth، وكيف أن مصر تمتلك صناع سينما قادرون على التعامل مع كل الجهات الإنتاجية بالخارج؟