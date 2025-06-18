 جوتيريش يعارض أي تدخل عسكري إضافي في الصراع الإيراني - الإسرائيلي - بوابة الشروق
الأربعاء 18 يونيو 2025 11:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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جوتيريش يعارض أي تدخل عسكري إضافي في الصراع الإيراني - الإسرائيلي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 11:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 11:32 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إنه يعارض المزيد من الهجمات في الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، وأعرب عن دعمه لحل دبلوماسي. 

وذكر جوتيريش في نيويورك: "أن أي تدخلات عسكرية إضافية قد تكون لها تبعات هائلة، ليس على المشاركين فحسب، بل على المنطقة بأسرها والسلم والأمن الدوليين عموما".

وأضاف جوتيريش: "أحث الجميع بشدة على تجنب المزيد من تدويل الصراع". ولم يذكر جوتيريش - 76 عاما، إدارة الرئيس دونالد ترامب أو الولايات المتحدة صراحة. 

وجدد جوتيريش دعوته لخفض التصعيد الفوري، الذي ذكر أنه يجب أن يفضي إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع قائلا: "تظل الدبلوماسية أفضل طريق والوحيد لعلاج المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني والمسائل الأمنية الإقليمية".

 


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