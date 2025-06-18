هيفاء وهبي تحيي حفلا مشتركا مع محمد رمضان في لبنان أغسطس المقبل

أعلنت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، عن اشتراكها مع محمد رمضان في حفل غنائي واحد يوم ٢٣ أغسطس المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت بقاعة فوروم دو بيروت الشهيرة بالعاصمة.

وكتبت هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "حفلة غنائية لن ترغبوا في تفويتها في فوروم دو بيروت يوم ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ بالاشتراك مع نمبر 1 محمد رمضان.. أراكم قريبا تحت أضواء لبنان".

ويعتبر هذا الحفل هو المشروع الغنائي الأول الذي يجمع الفنانة اللبنانية مع محمد رمضان.

وعلى ناحية أخرى، كانت هيفاء أعلنت ظهر اليوم الأربعاء، عن اشتراكها بالغناء لأول مرة مع المطربة المصرية بوسي في أغنية ضمن أحداث فيلم "أحمد وأحمد" الذي يقوم ببطولته أحمد السقا، وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي، ومن المقرر طرحه في صالات السينما يوم ٢ يوليو المقبل.

فيما أعلن محمد رمضان، عن إلغاء حفلته في كاليفورنيا التي كان مقررًا إقامتها أواخر الشهر الجاري في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بسبب القصف الصاروخي المتبادل بين إيران وإسرائيل، وبسبب الاضطرابات الأمنية في الولاية الأمريكية على خلفية المظاهرات المشتعلة هناك بسبب قرارات ترحيل المهاجرين.