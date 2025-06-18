الفيدرالي يتوقع خفض الفائدة الأمريكية 1% بحلول 2027

توقع الفيدرالي الأمريكي، أن يشهد هذا العام خفضين لأسعار الفائدة، وذلك بعد أن ثبتها في اجتماع اليوم للمرة الرابعة على التوالي.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في بيانها، إن خفض الفائدة مرتين في عام 2025 لا يزال خياراً مطروحاً، كما ألغت خفضاً واحداً للفائدة كان مقرراً خلال عامي 2026 و2027، ليصبح إجمالي الخفض المتوقع للفائدة في المستقبل أربع تخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 3.4% بحلول عام 2027.

وتوقعت اللجنة انخفاضاً بنسبة 0.3 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مقارنة بآخر تحديث في مارس، وقدرت معدل التضخم الأساسي عند 3.1%، كما رفعت توقعات البطالة بنسبة طفيفة لتصل إلى 4.5%، أي بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات مارس، و0.3 نقطة مئوية فوق المستوى الحالي.

وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي، تعليقاً على قرار تثبيت الفائدة، إن مسار السياسة النقدية الأمريكية في وضع جيد، كما أن الاقتصاد الأمريكي قوي، والأجور الحقيقية لا تزال مرتفعة.

وأضاف باول أن الفيدرالي ينتظر ليرى حجم تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم، مشيراً إلى أن جميع من يعرفهم يتوقعون ارتفاع الأسعار بسبب تلك الرسوم.