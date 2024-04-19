مدرب كوفنتري: مانشستر يونايتد أكبر ناد في العالم

سخر مارك روبينز، المدير الفني لفريق كوفنتري سيتي الإنجليزي لكرة القدم، من الانتقادات "الساخرة" التي وجهت إلى مانشستر يونايتد، وأكد أن الفريق الذي سيواجهه في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يظل واحدا من أكبر الفرق في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن روبينز بدأ مسيرته في مانشستر يونايتد، وتاريخه مع النادي مرتبط ارتباطا وثيقا بالكأس، حيث يشار إلى أن هدف الفوز الذي سجله في مباراة نوتينجهام فورست بالدور الثالث في عام 1990 هو الهدف الذي أنقذ السير أليكس فيرجسون من الإقالة.

ويحتاج خليفة فيرجسون الأخير، إريك تن هاج، لتعزيز موقعه، ومن الممكن أن يجد نفسه في موقف صعب إذا فشل مانشستر يونايتد من فرصة المنافسة على لقب أمام فريق ينشط بالدرجة الأولى.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في أربع مباريات منذ تأهله للدور قبل النهائي عقب فوزه في الوقت الإضافي على ليفربول، ويتواجد حاليا في المركز السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن روبينز يعتقد أن مشاكل مانشستر يونايتد مبالغ فيها.

وقال:" الناس، النقاد، يتحدثون بطريقة ساخرة عن مانشستر يونايتد وما يفعلونه وكيف يؤدون".

وأضاف:"للناس الذي يتحدثون عن مانشستر يونايتد هذا أو ذاك، أو أنهم يتلقون الكثير من التسديدات : أنتم تتحدثون عن فريق به الكثير من اللاعبين الموهوبين، ولاعبين دوليين كبار. نعرف أنهم المرشحون الاوفر حظا للفوز بهذه المباراة، بفارق كبير، هذا هو الامر ببساطة".

وأكد :"بالنسبة لمانشستر يونايتد، هذه مناسبة طبيعية. يلعبون في ويمبلي مرات كثيرة، هناك بعض اللاعبين الإنجليز الدوليين ودوليين آخرين لعبوا في ويمبلي مرات عديدة. إنه توقع بالنسبة لهم ولجماهيرهم، بالنسبة لنا الامر مختلف قليلا".