اختيار هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب في نيويورك

تم تشكيل هيئة المحلفين الكاملة والمؤلفة من 12 شخصا في المحاكمة المرتقبة ضد دونالد ترامب والمتعلقة بشراء سكوت ممثلة إباحية، وهي أول محاكمة جنائية ضد رئيس أمريكي سابق.

وبعد حوالي ثلاثة أيام من الاستجواب، توافق الإدعاء والدفاع والقاضي خوان ميرشان يوم الخميس على اختيار 12 محلفا. كما تم اختيار واحد على الأقل من ستة محلفين بدلاء.

وأوضح ميرشان أن البحث عن المرشحين الخمسة الآخرين سيستمر اليوم الجمعة قبل أن تبدأ المرافعات الافتتاحية، والتي قد تبدأ يوم الاثنين المقبل.

وتم يوم الخميس إعفاء اثنين من المحلفين كان قد تم اختيارهما يوم الثلاثاءالماضي .

ويواجه ترامب، الذي يرأس شركة عقارية واسعة الانتشار، 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط يشمل محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء رشوة بقيمة 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

ومن المقرر أن يخوض الجمهوري ترامب سباقا إنتخابيا في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن، الديمقراطي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.