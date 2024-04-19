ختام فعاليات الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية

اختتمت جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، فعاليات الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية تحت شعار "طيبة خضراء.. إبداعات لمستقبل مستدام"، والذي استمر خلال الفترة من 15 حتى 18 إبريل الجاري، وشهد تنظيم قرابة 20 فعالية ونشاط، تنوعت ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وجلسات نقاشية وزيارات ميدانية، وحملات تشجير وتبرع بالدم، ودوري رياضي بيئي.

وشهد اليوم الختامي من الأسبوع البيئي، عرض فيديو تعريفي حول المشروعات القومية للدولة، وعرضا مسرحيا حول المشكلات البيئية، من إخراج أحمد عبدالجواد، ثم محاضرة للدكتورة ميرال عبد الوهاب، تحدثت فيها عن التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، واليوم العالمى للفتيات فى مجال التكنولوجيا، ثم حفل تسليم الجوائز للمشروعات البحثية الناجحة والبوسترات، وكذلك تسليم الجوائز للفائزين بالدوري الرياضي البيئي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن سعادته وفخره بنجاح الأسبوع البيئي الأول للجامعة نجاحا باهرا، يضاف لإنجازات الجامعة، ورغم كونها وليدة إلا أنها نجحت بجهود أبنائها المخلصين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وأبنائنا الطلاب، في تنظيم فعاليات بيئية رائعة، إذ لم يكن الأسبوع البيئي مجرد حدث سنوي، بل سيشكل بداية لجهود مستمرة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، مؤكدا أن الجامعة ستستمر في تنظيم فعاليات وبرامج بيئية توعوية في المستقبل، بهدف تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة.

وقال زين الدين، إن الأسبوع البيئي كان فرصة لتعزيز روح المشاركة والتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من خلال الفعاليات، والتي كانت فرصة للتعلم وتبادل الخبرات والأفكار حول كيفية حماية البيئة والحفاظ عليها، فالاهتمامات البيئية أصبحت جزءًا أساسيًا من الثقافة الجامعية.