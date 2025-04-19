المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة

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تلقى البابا تواضروس الثاني، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لتهنئة البابا بعيد القيامة المجيد.

عبر منصور خلال الاتصال عن خالص تهنئته للبابا والمسيحيين بالعيد، متمنيًا السلام والرخاء لوطننا مصر.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشهد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم، تواجدًا أمنيًا مكثفًا وانتشارًا واسعًا لقوات الشرطة، وذلك لتأمين مراسم الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد.

كما تزينت الكنيسة الكبرى الملحقة بالكاتدرائية بالورود وأيقونات القيامة المنتشرة في أرجائها، فيما يردد الشمامسة الألحان الكنسية الخاصة بهذه المناسبة المجيدة.