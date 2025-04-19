 برشلونة يهزم سلتا فيجو في +90 بالدوري الإسباني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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برشلونة يهزم سلتا فيجو في +90 بالدوري الإسباني

محمد جلال
نشر في: السبت 19 أبريل 2025 - 6:25 م | آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 6:25 م

حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا مساء اليوم السبت أمام فريق سلتا فيجو بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي أقيم بالدوري الإسباني.

والتقى برشلونة مع سلتا فيجو، مساء اليوم السبت على استاد لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن مباريات الجولة 32 لبطولة الدوري الإسباني 2024-25.

وبادر برشلونة بالتسجيل في الدقيقة 12 عن طريق فيران توريس، قبل أن يسجل الفريق الضيف ثلاثية عن طريق بورخا إيجليسياس في الدقيقة 15 و52 و62.

وبعدها اشتعلت المباراة حيث سجل برشلونة 3 أهداف عن طريق داني أولمو في الدقيقة 64 ورافينيا في الدقيقة 68 ونفس اللاعب في الدقيقة 90+8 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يقترب برشلونة خطوة نحو التتويج باللقب المحلي بعدما تواجد في المركز الأول برصيد 73 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة ويتبقى له مباراة في الجولة الـ32.

بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 43 في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة المحلية.


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