كاريك سعيد بتألق كونيا في فوز مانشستر يونايتد

أعرب المدرب مايكل كاريك عن رغبته في رؤية المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا يلعب في مركز المهاجم الصريح داخل فريق مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن هذا المركز هو الأنسب لقدراته الهجومية.

وجاءت تصريحات كاريك عقب تألق كونيا، الذي سجل هدف الفوز لفريقه في الانتصار الصعب 1-0 على تشيلسي، في مباراة أظهرت قدراته الحاسمة أمام المرمى.

وقال كاريك إن الفريق يسعى لتوظيف كونيا بشكل أساسي في عمق الهجوم، موضحًا أنه رغم إمكانية استخدامه على الأطراف، إلا أن خطورته الأكبر تظهر عندما يكون قريبًا من المرمى.

وأضاف أن اللاعب البرازيلي يمتلك لحظات حاسمة عديدة مع الفريق، وأن الأمر يتعلق فقط بإيجاد المساحات المناسبة له داخل منطقة الجزاء، إلى جانب تحسين الهدوء والتركيز أمام المرمى.

وأشار المدرب إلى أن كونيا أتيحت له فرصة مماثلة خلال المباراة، لكنه شعر بالإحباط من عدم التسجيل في تلك اللحظة، قبل أن يعود ويستغل فرصة أخرى بشكل مثالي ليمنح فريقه الانتصار، وهو ما يعكس شخصيته القوية وقدرته على التعويض.

وأكد كاريك أن هذا النوع من المهاجمين يمثل إضافة مهمة للفريق، خاصة في المباريات الكبرى التي تُحسم بتفاصيل صغيرة أمام المرمى.