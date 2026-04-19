رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

أدانَتْ رابطةُ العالَم الإسلامي الهجومَ الذي استهدف الكتيبةَ الفرنسيةَ التابعةَ لقوة الأمم المتحدة "يونيفيل" في جنوب لبنان.

وندَّد الأمين العام رئيسُ هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة وأوردته وكالة الأنباء السعودية، بهذا الهجوم الذي استهدف قواتِ الأُمَم المتحدة لحفظِ السّلام في لبنان.

وجدّدَ التأكيدَ على موقف الرابطة الرافض والمُدين لاستهداف المُنظّماتِ الأُمَميّةِ وبعثاتِها، في سياق تجريمها لكافة أعمال العنف والإرهاب، فضلًا عن جسامة هذا الاعتداء الذي طال قوة حفظ السلام الأممية وحرية تحركها، وما في ذلك من انتهاك لمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى الأخص انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد بعثات الأمم المتحدة، إضافة إلى خرق الالتزامات الدولية المتعلقة بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة.

وأعرب عن تعازيه في الضحايا، وتمنياتِه الشفاءَ العاجِلَ للمصابين.