رئيس الأرجنتين يصل إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده في القدس

وصل رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، إلى إسرائيل في زيارة رسمية يفتتح خلالها سفارة بلاده في القدس، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن ميلي وصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب في زيارة رسمية إلى البلاد، سيفتتح خلالها سفارة بلاده بالقدس بعد نقلها من تل أبيب.

وحتى الوقت الراهن تمتنع الغالبية العظمى من الدول عن نقل سفاراتها إلى القدس باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس وبابوا غينيا الجديدة.

وكانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية طالبت مرارا في السنوات الماضية الدول بالامتناع عن نقل سفاراتها إلى القدس.

وفي عام 2017، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها عام 1980.

ووفق "يديعوت" من المقرر أن يعلن ميلي عن تدشين خط رحلات جوية مباشرة من مطار بن غوريون إلى بوينس آيرس، لكن الصحيفة لم تذكر مزيدا من التفاصيل عن هذا الخط وما إذا كان يوميا أو أسبوعيا أم شهريا.

من جانبها، قالت القناة 14 العبرية، إن هذه هي الزيارة الثالثة لميلي إلى إسرائيل منذ توليه منصبه في نوفمبر 2023، وتعتبرها الأرجنتين تعبيرًا هامًا عن دعمها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسياسة الإسرائيلية.

واستهلّ ميلي زيارته الحالية إلى إسرائيل بصلاة عند حائط البراق في القدس الغربية المحتلة، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أن يعقد ميلي خلال زيارته التي ستستمر 3 أيام اجتماعات مع نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، واستلام شهادة دكتوراه فخرية من جامعة بار إيلان، بحسب القناة 14.