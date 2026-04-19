الرئيس البرازيلي يصف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بالجنون

ندد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، واصفا إياها بـ "الجنون".

وخلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي بألمانيا، وجه لولا في خطاب افتتاح أكبر معرض صناعي في العالم انتقادات لاذعة للإنفاق العسكري العالمي وعجز مجلس الأمن الدولي عن التحرك.

وأكد أنه من غير المقبول في القرن الحادي والعشرين أن تظل أزمات الجوع والأمية وعدم وصول الكهرباء إلى مليارات من البشر، دون حل، في وقت يُنفق فيه 7ر2 تريليون دولار على الحروب. ودعا لولا إلى عدم استخدام التقنيات الحديثة لخدمة الحروب بل "من أجل عالم أكثر استدامة وأماناً".

وانتقد الزعيم اليساري القادم من أمريكا الجنوبية التناقضات الصارخة في العالم قائلا: "إننا نعيش لحظة حرجة في الجيوسياسة العالمية تتسم بمفارقات كبرى؛ فبينما يطير رواد الفضاء إلى القمر، يُقتل نساء وأطفال بشكل عشوائي في عمليات القصف في الشرق الأوسط".

ولم تقتصر انتقادات لولا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحسب، بل شملت كل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، معتبرا أن هذا المجلس أُنشئ لحفظ السلام ومنع تكرار مآسي الحرب العالمية الثانية، ورأى أن العالم يشهد اليوم صراعات هي الأكثر عددا منذ عام 1945 وسط وقوف القوى العظمى موقف المتفرج.

وأضاف لولا أنه يجب سؤال القادة دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن الجدوى من وجود مجلس الأمن من الأساس.