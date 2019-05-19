اتحاد الصناعات الألمانية يحذر من عجز شديد في الكوادر المتخصصة بشرق البلاد

ذكر اتحاد الصناعات الألمانية أن الاقتصاد في شرق ألمانيا حقق أرباحا كثيرة للغاية منذ سقوط سور برلين، ولكنه حذر من مواجهة عجز شديد في الكوادر المتخصصة هناك.

وقال نائب رئيس الاتحاد هولجر لوش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل المنتدى الاقتصادي لشرق ألمانيا الذي يبدأ غدا الاثنين في بلدة باد زاروف: "بعد إعادة توحيد ألمانيا، بلغ إجمالي الناتج المحلي لكل شخص ثلث المستوى الذي كان عليه في غرب ألمانيا، واليوم يبلغ نحو 75 بالمئة تقريبا (من مستوى الغرب)".

وأضاف لوش: "زاد دخل الشخص بمقدار أكثر من الضعف، والإنتاجية زادت بمقدار أربعة أضعاف"، لافتا إلى أن هناك أوجه نجاح تفوق المتوسط في مرافق البنية التحتية وجودة المعيشة وحماية البيئة.

ولكن لوش حذر من أن هناك عجزا شديدا في الكوادر المتخصصة في شرقي ألمانيا، لذا شدد على أنه يجب تكثيف التدريب والتأهيل، وأكد قائلا: "يجب زيادة الجاذبية للهجرة أيضا".