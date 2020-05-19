سلوفينيا تبدأ فتح حدودها مع كرواتيا

ذكرت وكالة أنباء "إس تي إيه" السلوفينية، أن سلوفينيا ستسمح للمواطنين الكروات بدخول البلاد بدون الخضوع لحجر صحي أو عزل ذاتي بصورة لاحقة، للتحقق من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت حكومة سلوفينيا رسميا الأسبوع الماضي انتهاء وباء كورونا في البلاد، مع الالتزام باتخاذ إجراءات السلامة حتى نهاية شهر أيار/مايو.

كما تبنت الحكومة خطة لإعادة فتح الحدود بصورة تدريجية أمام الأجانب، بناء على اتفاقيات ثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والوضع الوبائي الفردي.

وكان الكروات في الصدارة على قائمة سلوفينيا، وذلك بحسب ما قررته الحكومة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وقد أقترب عدد الحالات الجديدة التي يتم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا في البلاد من الصفر منذ فترة طويلة، حيث يبلغ إجمالي عدد الاصابات المؤكدة في البلاد 1466 حالة، والوفيات 104 حالات.

ويعتبر الوضع مشابها في دولة كرواتيا المجاورة، التي تمكنت أيضا من تجنب الانتشار المدمر للفيروس، وأعلنت تسجيل 2228 حالة إصابة و95 حالة وفاة حتى بعد ظهر أمس الاثنين.

جدير بالذكر أن سلوفينيا تعتبر وجهة سياحية مهمة، وهي أيضا بوابة لملايين السائحين القادمين من غرب أوروبا لزيارة ساحل البحر الأدرياتيكي في كرواتيا.