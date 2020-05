رونالدو يعلق على عودته لتدريبات اليوفي

علق النجم البرتغالي كريستينورونالدو، جناح يوفنتوس الإيطالي، على عودته للتدريبات مع البيانكونيري، بعد غياب دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وكتب رونالدو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: " عندما نتحلى بالصبر والثبات، نجد طريقة للتغلب على الصعوبات".

الدون البرتغالي وصل اليوم إلى مركز كونتيناسا التدريبي حيث سيخضع فيه للفحوصات الطبية قبل أن يبدأ خوض المران تحت إشراف المدرب ماورويسيو ساري.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي فضل السفر إلى البرتغال،بعدما تم تأجيل الدوري الإيطالي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لقضاء فترة الحجر الصحي.

ويتصدر اليوفي الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، يأتي خلفه لاتسيو برصيد 62 نقطة.

When we become patient and consistent, we find the way to get through the difficulties ⚽️💪🏻#backontrack #beresponsible pic.twitter.com/5hFiwr2J2X