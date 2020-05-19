تيسلا تعتزم زيادة سعر خيار القيادة الذاتية في سياراتها بمقدار 1000 دولار

كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية اعتزام الشركة زيادة سعر تجهيزات ما يعرف باسم "خيار القيادة الذاتية الكاملة" في السيارات التي يتم بيعها في العالم بمقدار 1000 دولار اعتبارا من أول يوليو. ووفقا للتقارير تبلغ تكلفة إضافة هذا الخيار حاليا 7000 دولار.

وأضاف ماسك في التصريحات التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء أمس الاثنين أن سعر حزمة تجهيزات "القيادة الذاتية الكاملة" سيواصل الارتفاع مع اقترابها من إمكانية القيادة الذاتية الكاملة الحقيقية والحصول على موافقة السلطات الرقابية على استخدامها.

وقال ماسك على موقع تويتر إنه في هذه اللحظة "قد تتجاوز قيمة تجهيزات القيادة الذاتية الكاملة المئة ألف دولار".

يذكر أنه رغم اسم "القيادة الذاتية الكاملة" فإن تجهيزات هذا الخيار في سيارات تيسلا حاليا لا تدعم قيادة السيارة بدون سائق كما يشير الاسم. في المقابل فإن هذا الخيار يعتمد على حزمة تجهيزات "القائد الآلي" التي تقدم مساعدات أفضل للسائق، بما في ذلك التغيير التلقائي لمسار السيارة أثناء السير على الطريق أو جهاز المساعدة في وضع السيارة في أماكن الانتظار المتعامدة.