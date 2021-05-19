انهيار جزئي بعقار قديم في منطقة كوم الشقافة غربي الإسكندرية

انهارت أجزاء من العقار رقم 13 مكون من 3 طوابق "أرضي، و2 دور علوي"، وأخذ في طريقه حائط العقار رقم 11 كائن في حاره عز، منطقة كوم الشقافة، بكرموز، التابعة لولاية حي غرب الإسكندرية، مساء الثلاثاء، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم إخلائه من السكان.

تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة النجدة، والحماية المدنية، حول بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع الانهيار، وبالانتقال رفقة مسئولي الحي إلى موقع العقار، تم نقل السكان وهم عبارة عن 6 أسر مكونين من 18 شخصًا، إلى دار إيواء مؤقت في مدرسة الإخلاص الإعدادية، حرصًا على سلامتهم.

وفقًا لمصدر أمني، تم وضع حواجز حديدية في محيط العقارين؛ حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، بقسم شرطة كرموز، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.