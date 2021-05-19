تنطلق اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي المقاولون العرب مع الإسماعيلي في السابعة مساءً على ملعب عثمان أحمد عثمان الجبل الأخضر، فيما يحل مصر المقاصة ضيفًا على أسوان في التاسعة مساءً في ستاد أسوان.

ففي أولى مباريات اليوم، يعسى لإسماعيلي لاستكمال انتفاضته، والتي انطلقت منذ تولي إيهاب جلال تدريب الفريق، ولكن هذه المرة يصطدم بالمقاولون العرب، في مباراة متكافئة إلى حد ما بين الفريقين.

ويحتل الإسماعيلي، قبل مواجهة اليوم، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 26 نقطة من 22 مباراة لعبها الفريق، حيث حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في ثمان مواجهات، فيما تلقى الخسارة في مثلهم.

ويسعى الإسماعيلي بقيادة، إيهاب جلال، الذي يقود الفريق من خلال الهاتف؛ في ظل تواجده في المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا، إلى استمرار سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث حقق الفريق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في المسابقة وكان أخرها أمام أسوان في الجولة الماضية بنتيجة 3-2.

على الجانب الآخر، يحتل المقاولون العرب، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن منافسه في مباراة اليوم، الإسماعيلي. وخاض المقاولون 22 مباراة في المسابقة حتى الآن، حقق الفوز في 6 وتعادل في مثلهم، فيما تلقى الهزيمة في عشر مباريات.

ويعسى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، الذي بدأ الموسم بشكل ضعيف، إلى استمرار سلسلة اللاهزيمة التي حققها الفريق في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث تعادل في ثلاث مناسبات وحقق الفوز في اثنتين، كان آخرها أمام البنك الأهلي.

وفي المباراة الثانية اليوم، يحل مصر المقاصة ضيفًا على فريق أسوان، في مباراة يدخلها مصر المقاصة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير أمام الجونة، فيما يدخل أسوان مباراة اليوم بدافع تعويض خسارته في الجولة الأخيرة أمام الإسماعيلي.

ويحتل مصر المقاصة، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، من 21 مباراة لعبها الفريق، حيث حقق الفوز في ثمان مباريات وتعادل في ست مواجهات وخسر سبع.

ويسعى الفريق الفيومي، تحت قيادة مدربه محمد عبد العظيم عظيمة إلى، البناء على النتائج المتحسنة، فبعد خسارتين وتعادل، تمكن الفريق من تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة أمام الجونة.

ويبحث المقاصة عن الفوز في مباراة اليوم، للاقتراب من المربع الذهبي في جدول المسابقة، والذي يفصله عنه 4 نقاط فقط، علمًا بأن الفريق تتبقى له مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، يحتل أسوان قبل مواجهة اليوم، المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة، من 21 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في خمس فقط، وتعادل في ست بينما تلقى الهزيمة في 10 مناسبات.

ويسعى فريق زهرة الجنوب إلى الخروج من دوامة النتائج السلبية التي يعيشها الفريق، فمنذ أخر فوز له في المسابقة في السادس من أبريل الماضي، وقع الفريق في فخ الخسارة في 3 مباريات وتعادل واحدة في مواجهاته الأربع الأخيرة في المسابقة.