قتيلان فلسطينيان في غارة إسرائيلية على وسط غزة يرفعان الحصيلة الإجمالية إلى 219

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية شقة سكنية في مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن القصف استهدف شقة سكنية في شارع الشهداء وسط المدينة ، مضيفة أن إسرائيل جددت غاراتها على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الطائرت الحربية والمدفعية الإسرائيلية شنت في الساعات الأولى من صباح اليوم "سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم العاشر على التوالي، حيث استهدفت موقعا شرق جباليا شمال قطاع غزة، ومنزلا في حي الزيتون، وأرضا زراعية بمنطقة الزنة في خان يونس".

وأضافت أن القصف طال "شاحنة في شارع السكة بمخيم المغازي وسط القطاع، وتسببت القنابل الدخانية التي تطلقها مدفعية الاحتلال باندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا".

وقالت (وفا) إن الطائرات الإسرائيلية شنت كذلك سلسلة غارات على أهداف شمال وغرب قطاع غزة، حيث "استهدفت أرضا زراعية بصاروخين خلف محطة الخزندار شمال غرب غزة، وبركسا في محيط جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، ومبنى شرق خان يونس جنوب القطاع، وبناية سكنية بشارع الصفطاوي شمال مدينة غزة".

وبذلك يرتفع إجمالي قتلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى 219 فلسطينيا فضلا عن أكثر من 1500 جريحا.