الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده أمام السياح الذين تلقوا لقاحا ضد كورونا من خارج التكتل

اتفق ممثلو الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على أن الإتحاد سيخفف قيود الدخول بالنسبة للسياح من خارج التكتل، الذين تم تطعيمهم بشكل كامل بلقاح مضاد لفيروس كورونا، معتمد من الإتحاد.

والتغييرات المقررة، التي أعلنتها المفوضية الأوروبية يتعين أن تكون لها صلة بمشروع "الشهادة الخضراء الرقمية المحلية" الخاصة بالتكتل، التي من المتوقع أن تكون جاهزة بحلول أواخر يونيو المقبل لمواطني الإتحاد الأوروبي.

وربما يخدم المشروع كأساس للمسافرين من خارج الإتحاد الأوروبي لإثبات وضعهم بالنسبة للتطعيم، طبقا لتوصية اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، التي مازال يتعين التوقيع عليها في نهاية الأمر من قبل الحكومات الوطنية.

وفي الوقت نفسه، قد تقبل الدول الأعضاء أيضا شهادات تطعيم من دولة ثالثة، إذا تم الموافقة على اللقاح في التكتل.وفي الوقت الحالي، هذا يعني اللقاحات التي تصنعها شركات "بيونتيك/فايزر" و"موديرنا" و"استرازينيكا" وجونسون آند جونسون".

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين رفع الحواجز على السفر غير الضروري من الدول التي بها معدل إصابة 75 حالة لكل مئة ألف من السكان أو أقل خلال فترة أسبوعين- وهو أعلى من الحد السابق وهو 25 .

وربما يضيف ذلك بريطانيا وإندونيسيا، من بين دول أخرى إلى قائمة الدول التي يتم منحها سفر أسهل.

وامتنع المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجاند عن إعطاء جدول زمني اليوم الأربعاء، حول متى يمكن تنفيذ التغييرات ولا تأكيد أي دول يمكن أن تستفيد.