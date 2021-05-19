 سكرتير عام مساعد الوادى الجديد يتفقد مفيض توشكى - بوابة الشروق
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سكرتير عام مساعد الوادى الجديد يتفقد مفيض توشكى

سكرتير عام مساعد الوادى الجديد يتفقد مفيض توشكى
سكرتير عام مساعد الوادى الجديد يتفقد مفيض توشكى
عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 19 مايو 2021 - 2:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 2:02 ص

أنهى سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادى الجديد المساعد، زيارته التفقدية اليوم إلى بحيرات المفيض التي تقع جنوب مركز باريس والتى تسعى المحافظة إلى إستغلالها، حيث تم إجراء معاينة على الطبيعة لضمان التحرك وتنفيذ الطرق الخاصة بإستغلال المياه بالمنطقة.

كان اللواء محمد الزملوط،فريق بحثى لدراسة استغلال بحيرات مفيض توشكى جنوب مركز باريس، ولاستطلاع الموقف على الطبيعة لبحث الاستغلال الأمثل لمياه المفيض وتوصيل مياه البحيرات للأراضي الصالحة للزراعة بمحيطها.

عقب هذه الجولة التفقدية التي استمرت على مدار الثلاثاء، وجه محافظ الوادي الجديد، بعمل دراسة وافية عن التربة بمنطقة بحيرات مفيض توشكى جموع مركز باريس، وأنسب المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها، ودراسة عمق المياه بالبحيرات وأنسب وسائل توصيلها للأراضي المجاورة.

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