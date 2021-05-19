ألمانيا: ارتفاع نسبة السلالة الهندية لكورونا في العينات الإيجابية إلى 2%

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات ارتفاع نسبة السلالة الهندية لفيروس كورونا بين العينات الإيجابية في البلاد لكنه لا يزال عند مستوى متدن.

وجاء في تقرير للمعهد صدر مساء اليوم الأربعاء أن السلالة الهندية (B.1.617) الجديدة وصلت بين العينات الإيجابية إلى 2% في الأسبوع بين 3 إلى 9 مايو الجاري، مقابل 5ر1% في الأسبوع السابق عليه (في الفترة بين 26 أبريل حتى 2 مايو)، فيما وصلت نسبة هذه السلالة التي تنقسم إلى عدة طفرات فرعية إلى 6% في بريطانيا.

وفي المقابل، أوضح التقرير حدوث تراجع في نسبة السلالة البريطانية(B.1.1.7) التي تهيمن على حالات الإصابات الجديدة حيث وصلت إلى 87% مقابل أكثر من 90%.

وأوضحت بيانات المعهد أن السلالة الجنوب أفريقية(B.1.351) ارتفعت نسبتها بين العينات الجديدة من 1 إلى 3%، لكن المعهد لم يقدم تفسيرات لهذا التطور، فيما استمر وجود السلالة البرازيلية (P.1) بين العينات الإيجابية عند مستوى شديد الندرة بـ3ر0%.

وأثار الارتفاع القوي لنسبة وجود الطفرة الفرعية للسلالة الهندية B.1.617.2 في العينات الإيجابية منذ منتصف الشهر الماضي، اهتماما خاصا في ألمانيا، وهذه الطفرة هي المنتشرة على نحو متزايد في بريطانيا.