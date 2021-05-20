ترودو: يمكن لمقاطعة كيبيك تعديل جزء من الدستور الكندي

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الأربعاء، إنه لن يعارض إرادة حكومة فرانسوا لوجو في مقاطعة كيبيك في تضمين الدستور الكندي أن "الكيبيكيات والكيبييكيين يشكلون أمة"، وأن "الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في كيبيك"، وأنها "أيضا اللغة المشتركة للأمة الكيبيكية".

جاءت تصريحات ترودو هامش مؤتمره الصحفي الدوري في العاصمة الفدرالية أوتاوا.

ويقر ترودو بهذا التصريح، واستنادا إلى التحليلات الأولية لحكومته، بأنه يحق لكيبيك تعديل جزء من الدستور الكندي بشكل أحادي.

وأوضح زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا "بالفعل، لكيبيك الحق في تعديل جزء من الدستور لتأكيد على ملاحظات سبق أن قدمناها على مستوى الحكومة الفدرالية، أي أن كيبيك تشكل أمة وأنها لغتها الرسمية هي الفرنسية".

وأَضاف "من المؤكد أننا سنتحقق من احترام الحمايات المنصوص عليها في أماكن أُخرى من الدستور، بشكل خاص للناطقين بالإنجليزية في كيبيك. لكني أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي سنتمكن من القيام به معا".