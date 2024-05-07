 الشرطة السويدية: لا يجب لعشاق مسابقة يوروفيجن أن يشعروا بالقلق في مالمو بسبب حرب غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 مايو 2024 12:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الشرطة السويدية: لا يجب لعشاق مسابقة يوروفيجن أن يشعروا بالقلق في مالمو بسبب حرب غزة

لندن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 11:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 11:23 ص

قالت هيئة الشرطة السويدية، إنه لا يجب لعشاق مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، أن يشعروا "بالقلق"، في ظل تصاعد حالة التوتر إثر اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأفادت وكالة انباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء، بأن مسابقة "يوروفيجن" تقام في ملعب "مالمو أرينا" بمدينة مالمو في السويد، حيث لا يزال مستوى التهديد في البلاد أقل بقليل من أعلى مستوى.

وقال جيمي مودين المسئول الصحفي التابع للشرطة السويدية، لوكالة أنباء "بي إيه ميديا"، إن تقديرات التهديد مخصصة في المقام الأول لجهاز الأمن، ولكننا يمكننا أن نذكر أن السويد - كدولة - تقع في المرتبة الرابعة على مقياس مستوى التهديد الإرهابي المكون من خمس نقاط.

وأضاف: "بالطبع، إننا ندرج هذا ضمن أعمال التخطيط لدينا، مع الإجراءات الأمنية التي نتخذها من أجل مسابقة الأغنية الأوروبية، ولكن من المهم ملاحظة أنه لا يوجد تهديد مباشر ليوروفيجن."

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك