الشرطة السويدية: لا يجب لعشاق مسابقة يوروفيجن أن يشعروا بالقلق في مالمو بسبب حرب غزة

قالت هيئة الشرطة السويدية، إنه لا يجب لعشاق مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، أن يشعروا "بالقلق"، في ظل تصاعد حالة التوتر إثر اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأفادت وكالة انباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء، بأن مسابقة "يوروفيجن" تقام في ملعب "مالمو أرينا" بمدينة مالمو في السويد، حيث لا يزال مستوى التهديد في البلاد أقل بقليل من أعلى مستوى.

وقال جيمي مودين المسئول الصحفي التابع للشرطة السويدية، لوكالة أنباء "بي إيه ميديا"، إن تقديرات التهديد مخصصة في المقام الأول لجهاز الأمن، ولكننا يمكننا أن نذكر أن السويد - كدولة - تقع في المرتبة الرابعة على مقياس مستوى التهديد الإرهابي المكون من خمس نقاط.

وأضاف: "بالطبع، إننا ندرج هذا ضمن أعمال التخطيط لدينا، مع الإجراءات الأمنية التي نتخذها من أجل مسابقة الأغنية الأوروبية، ولكن من المهم ملاحظة أنه لا يوجد تهديد مباشر ليوروفيجن."