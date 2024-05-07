جوتيريش: الاجتياح الإسرائيلي لرفح سيكون أمرا لا يُحتمل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن اجتياحا برّيا لرفح سيكون أمرا لا يُحتمل بسبب عواقبه الإنسانية المدمّرة وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة.

ودعا جوتيرش في تصريح للصحفيين لدى استقباله الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا،"لبذل جهد إضافي" للتوصل إلى هدنة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك قد شدّد، أمس، على أن أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل لسكان شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "غير إنساني".

وأضاف أنه "يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وحذّر تورك من أن "هذا لن يؤدي سوى إلى تعريضهم لمزيد من الخطر والبؤس".

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، يُطلب من الفلسطينيين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".