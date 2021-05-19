محافظ دمياط تستقبل السفير الأمريكي

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي بمصر جوناثان كوهين والوفد المرافق المرافق له وذلك على هامش زيارته لمحافظة دمياط.

وأعربت المحافظ، عن سعادتها بزيارة السفير الامريكى لمحافظة دمياط، معربة عن تطلعها لمد جسور التواصل المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات لدعم عدد من القطاعات.

وخلال اللقاء، تحدثت محافظ دمياط عن أشهر الصناعات ومهنتى الصيد والأثاث والتي تُعد الحرفة الأولى لأبناء المحافظة، وفى هذا السياق تناول الحديث عن مدينة دمياط للأثاث التى افتتحها رئيس الجمهورية فى ديسمبر ٢٠١٩، حيث تُعد أكبر مجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، إذ تقع على مساحة ٣٣١ فدانًا بمنطقة شطا بالقرب من مينائى دمياط وبورسعيد، وتضم عدد ١٣٤٨ ورشة و٥٩٠ ألف متر أراضى صناعية كاملة المرافق لإقامة مصانع للأثاث بإجمالي مساحة ١٣٩ فدانًا لمنطقة المستثمرين، بالإضافة إلى منطقة خدمية وإدارية ومركز تكنولوجيا الأثاث الذي يهدف إلى تقديم الدعم الفنى و تعزيز قدرات الصناع خاصة بمهارات التصميم الحديثة مما يساهم في زيادة التنافسية في الأسواق الدولية، مؤكدة أن المركز يضم أحدث الماكينات المستخدمة في هذا المجال، كما دعته إلى زيارة المدينة للتعرف عن قرب بهذا المشروع الضخم لبحث آليات تحقيق التعاون لدعم ذلك القطاع وإمكانية خلق آفاق تصديرية لمنتجات صناع الأثاث بها.

وواصلت المحافظ، حديثها بتسليط الضوء على أبرز المشروعات التنموية والخدمية التى تفقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء خلال زيارته لدمياط، وجهود المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية للقضاء على آخر منطقة عشوائية غير آمنة بدمياط وهى شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر وكذا المشروع المُنفذ بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة UN Women المقرر افتتاحه الشهر القادم "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" لتمكين المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها و ادماج الفئات الأكثر تهميشًا وكذا اول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا "شتيجن برجر" بمدينة رأس البر السياحية.

وتطرق اللقاء إلى ما تم تنفيذه من مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى مؤخرًا لتصل نسبة تغطية محافظة دمياط بخدمة الصرف الصحي ٨٠٪ و ١٠٠٪ بخدمة مياه الشرب، فضلاً عن إنشاء ٥ أسواق حضارية بأماكن مختلفة للقضاء على العشوائية و تسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.

ومن جانبه، أعرب السفير جوناثان كوهين عن سعادته بزيارته الأولى لمحافظة دمياط، مشيدًا بما حققته المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية لدفع عجلة التنمية على أرضها، كما أكد تطلعه لتحقيق التعاون بين الجانبين، أعلن عن رغبة بعض الشركات الأمريكية فى إنشاء مشروعات استثمارية بدمياط.