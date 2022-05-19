الصحة العالمية توافق على لقاح كونفيديسيا الصيني ضد كورونا



أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، عن منح موافقة استخدام لقاح كونفيديسيا المضاد لكورونا من مختبرات "كانسينو بايولوجيكس" الصينية في حالات الطوارئ، في وقت تكافح فيه بكين موجة إصابات جديدة.



ويعتمد اللقاح على فيروس غدي بشري معدل، من جرعة واحدة، وتوصي منظمة الصحة العالمية به لجميع الفئات العمرية اعتباراً من 18 عامًا، حسب بيان المنظمة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



واللقاح فعال بنسبة 64% ضد الإصابة بكورونا مع ظهور أعراض، و92% ضد الأشكال الخطيرة من المرض.



ولقاح كونفيديسيا هو تاسع لقاح مضاد لكورونا يحصل على ترخيص طارئ من منظمة الصحة العالمية، وهو علامة جودة وفعالية وأمان.



ويمكن للمنصة العالمية "كوفاكس" استخدام هذه الموافقة لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.