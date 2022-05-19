مصر للطيران تعلن فتح باب تلقي طلبات حجز تذاكر الحج

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أعلنت شركة مصر للطيران، فتح باب تلقي طلبات حجز تذاكر الطيران لشركات السياحة والهيئات والجهات المختلفة لموسم الحج الحالي 1443 هجرية / 2022 ميلادية، اعتبارا من اليوم وحتى موعد أقصاه الخميس المقبل 26 مايو 2022.

وذكرت مصر للطيران أنه يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة من شركات السياحة اسم الشركة وأسماء الشركات المتضامنة معها وعدد التأشيرات لكل شركة.

وأوضحت أنه فيما يخص الطلبات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية يجب أن يرفق بالطلب صورة من خطاب التخصيص بعدد التأشيرات الممنوحة لهذه الجهات والهيئات من الدولة.

وأشارت إلى تقديم الطلبات لإدارة الحج والعمرة بمكتب مصرللطيران بشبرا على عنوان 13 أبراج أغاخان أو من خلال البريد الإلكتروني

Haj.omra@egyptair.com