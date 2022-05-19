مورينيو يستهدف لم شمله مع نجم مانشستر يونايتد

يحرص جوزيه مورينيو مدرب روما، على لم شمل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش، وفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية.

نيمانيا ماتيتش وجوزيه مورينيو سبق لهما العمل معًا في فريقين مختلفين، حيث أدار التكتيكي البرتغالي ماتيتش لأول مرة أثناء وجوده في تشيلسي، حيث فازوا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2015، ثم انتقل لاعب خط الوسط الصربي إلى مانشستر يونايتد في عام 2017 ليلتحق بمدربه السابق.

وبحسب المصدر فإن مورينيو يريد لقاء ثانيًا مع نيمانيا ماتيتش هذا الصيف، حيث قرر لاعب خط الوسط البالغ من العمر 33 عامًا، مغادرة أولد ترافورد في نهاية الموسم مع انتهاء عقده مع النادي.

وقد ارتبط مورينيو بالفعل مع اثنين من لاعبي اليونايتد السابقين في روما في الوقت الحالي، فيلعب كل من كريس سمولينج وهنريك مخيتاريان حاليًا تحت قيادة المدرب البرتغالي في العاصمة الإيطالية.