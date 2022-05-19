روسيا تشدد إجراءات الحجر الصحي على الحدود لمنع تسلل فيروس جدري القرود

أعلنت وكالة الرقابة الروسية، تشديد إجراءات الحجر الصحي على الحدود؛ لمنع تسلل فيروس جدري القرود، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، مساء الخميس.



وقالت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على حماية المستهلك ورفاهيته، في بيان اليوم الخميس، إنها عززت تدابير الرقابة والحجر الصحيين على الحدود؛ لمنع انتشار مرض جدري القرود، بعد اكتشاف العديد من الحالات في المملكة المتحدة ودول أخرى.



وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية قد أعلنت أمس الأربعاء، إصابة تسعة أفراد حتى الآن بجدري القرود، فيما أكدت دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة تسجيل العديد من حالات المرض.



في السياق نفسه طور مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، التابع للرقابة على حماية المستهلك الروسية، واختبر الاختبارات السريعة لجدري القرود المستقل، لتحديد سريع للحالات المحتملة.



وأشار البيان إلى أن «المنظمة تواصل التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية؛ لضمان تبادل المعلومات في الوقت المناسب حول تطور الوضع الوبائي».



ويعد جدري القرود مرضًا فيروسيًا نادرًا ينتقل عادةً إلى البشر من الحيوانات البرية، ويمكن أن ينتقل جدري القرود من إنسان إلى آخر عن طريق سوائل الجسم، وقطرات الجهاز التنفسي، وغيرها من المواد الملوثة.



وينتج عن المرض عادة حمى وطفح جلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية، وتتراوح نسبة الوفيات فيه من 1% إلى 10%.