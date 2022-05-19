مسؤول بالقابضة للصوامع: مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًّا من القمح يكفى لنهاية العام

أفاد الدكتور ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع، بتوريد 2.1 مليون طن قمح حتى الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة» الذي يبث على قناة ETC، مساء الأربعاء، إن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًّا من القمح يكفى حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف أنّ الشرقية تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات، تليها المنيا والدقهلية ثم كفر الشيخ.

وأوضح أن الحكومة حددت أسعار توريد القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي 2021/2022، بين 800 جنيه و820 جنيهًا للأردب (150 كجم) حسب درجة نقاء القمح.