كوريا الشمالية تسجل حالة وفاة وأكثر من 260 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الشمالية حالة وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 260 ألف حالة إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا، اليوم الخميس، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى نحو مليوني شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، أنه وفقا لمعلومات مركز الطوارئ للوقاية من الوباء، فإن أكثر من 262 ألفا و270 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 63 حالة.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، بأن عدد حالات الاصابة بالحمى منذ أواخر أبريل الماضي، في كوريا الشمالية التي يبلغ تعداد سكانها نحو 25 مليون نسمة، بلغ أكثر من 97ر1 مليون حالة حتى مساء أمس الأربعاء، من بينها أكثر من 23ر1 مليون حالة شفاء.