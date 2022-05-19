قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة يوم السبت المقبل خلال فترات النهار والليل، لتسجل العظمى 27 درجة مئوية.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أن طقس السبت يشهد أجواء ربيعية معتدلة تمامًا خلال فترة النهار، مع الشعور بنسبة برودة خلال ساعات الليل، وذلك نتيجة تأثر البلاد يومي السبت والأحد بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، تأتي من جنوب أوروبا.

ولفتت إلى أن يومي السبت والأحد يشهدان امتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم ما يحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم، وبالتالي يساعد على امتصاص درجات الحرارة.

وحول تعرض مصر لمنخفضات جوية بصورة مستمرة من مناطق مختلفة، أوضحت أن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من المناطق المجاورة، حسب التوزيعات الضغطية وسمات فصول السنة.