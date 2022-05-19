الولايات المتحدة تعلن مساعدات غذائية جديدة لأوكرانيا بقيمة 215 مليون دولار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا ستحصل على 215 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة، مع توقع المزيد من المساعدات في المستقبل.

وأشار بلينكن، خلال اجتماع للأمم المتحدة حول الأمن الغذائي العالمي، بحسب صحيفة ذا هيل، الأمريكية، اليوم الخميس، إلى وجود "أكبر أزمة أمن غذائي عالمية في عصرنا" ناجمة عن عوامل مثل الوباء والمناخ، مضيفا أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تفاقم المشكلة.

وأوضح بلينكن: "اليوم، نظرا للأزمة الملحة، نعلن عن 215 مليون دولار أخرى كمساعدات غذائية طارئة جديدة".

وأضاف: "نتوقع أن يوافق الكونجرس في القريب العاجل على ما يقرب من 5.5 مليار دولار كتمويل إضافي للمساعدات الإنسانية والأمن الغذائي".

وذكرت الصحيفة، أن الـ5 مليارات دولار المخصصة للمساعدات الغذائية لأوكرانيا تأتي من مشروع قانون المساعدات الأوكرانية الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار وأقره مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي.