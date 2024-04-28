 إعلام إسرائيلي: إسرائيل تنتظر ردا من حماس على آخر عرض بخصوص صفقة التبادل خلال 48 ساعة - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 2:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إعلام إسرائيلي: إسرائيل تنتظر ردا من حماس على آخر عرض بخصوص صفقة التبادل خلال 48 ساعة

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 2:25 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 2:25 م

أفاد تلفزيون (آي 24) الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن إسرائيل تنتظر ردا من حركة حماس على آخر عرض بخصوص صفقة التبادل خلال 48 ساعة.

ونقل التلفزيون عن مسئول لم يسمه القول "أبدينا استعدادا لتقديم تنازلات كبيرة بخصوص عودة النازحين لشمال غزة".

وأضاف أن "المرحلة المكثفة من الحرب في غزة شارفت على نهايتها وأنظارنا تتجه إلى الجبهة الشمالية"، في إشارة إلى لبنان والمواجهة مع حزب الله والفصائل المسلحة هناك.

وشدد المصدر على أنه في حالة صدور رد سلبي آخر من حماس، فمن المتوقع أن تختار إسرائيل إجراء "تدريجيا ومنضبطا" للتعامل مع ما تبقى من كتائب حماس في رفح، على حد تعبيره.

يأتي هذا التطور وسط ضغوط دولية متزايدة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالإضافة إلى تشديد موقف عائلات الرهائن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك