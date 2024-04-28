إعلام إسرائيلي: إسرائيل تنتظر ردا من حماس على آخر عرض بخصوص صفقة التبادل خلال 48 ساعة

أفاد تلفزيون (آي 24) الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن إسرائيل تنتظر ردا من حركة حماس على آخر عرض بخصوص صفقة التبادل خلال 48 ساعة.

ونقل التلفزيون عن مسئول لم يسمه القول "أبدينا استعدادا لتقديم تنازلات كبيرة بخصوص عودة النازحين لشمال غزة".

وأضاف أن "المرحلة المكثفة من الحرب في غزة شارفت على نهايتها وأنظارنا تتجه إلى الجبهة الشمالية"، في إشارة إلى لبنان والمواجهة مع حزب الله والفصائل المسلحة هناك.

وشدد المصدر على أنه في حالة صدور رد سلبي آخر من حماس، فمن المتوقع أن تختار إسرائيل إجراء "تدريجيا ومنضبطا" للتعامل مع ما تبقى من كتائب حماس في رفح، على حد تعبيره.

يأتي هذا التطور وسط ضغوط دولية متزايدة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالإضافة إلى تشديد موقف عائلات الرهائن.