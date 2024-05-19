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أحمد عبدالحليم: الزمالك جدد طموحه بالكونفدرالية.. وفخور بجمهور الأبيض

محمد عاطف
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 11:48 م | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 11:48 م

أبدى أحمد عبدالحليم لاعب الزمالك السابق، سعادته بتتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، مشيرا إلى أن الجمهور كان يُدعم اللاعبين بشكل قوي خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الحليم في تصريحات تليفزيونية: "جمهور الزمالك كان حريصًا على تشجيع اللاعبين بقوة، وقام بتحفيزهم خلال المرحلة الأخيرة، حتى أن بعض اللاعبين رغم أنهم قليلين فنيا فأنهم يبذلوا قصارى جهدهم للظهور بشكل طيب بفضل دعم ومساندة الجماهير، ولهم الدور الأكبر في تحقيق الكونفدرالية".

وأضاف: "الزمالك جدد طموحه بالتتويج بمزيد من البطولات بعدما غاب موسم واحد فقط عن الفوز بالألقاب، وفخور بالتتويج بالكونفدرالية".

وأتم: "سعيد بتهئنة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للنادي، وهو يؤكد قيمة القلعة البيضاء والجماهيرية الكبيرة".


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