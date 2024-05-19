تقرير: جالانت وهاليفي يأذنان بتوسيع كبير للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

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أذن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي، بتوسيع كبير للعملية العسكرية في رفح، وفقا لتقرير إعلامي.

ووافقا على "المرحلة التالية والهامة" من العملية في المدينة الواقعة جنوبى غزة، وفقا لما ذكرته القناة 14 الإسرائيلية التابعة للحكومة اليوم الأحد. وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يجري النظر في التقرير.

وأضاف التقرير أن ضباطا عسكريين كبار سيعرضون تفاصيل الخطة على المستشار الأمني للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، الموجود في إسرائيل اليوم الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجالانت والرئيس اسحاق هرتسوج.

وفي رفح، تزعم القيادة الإسرائيلية إنها تريد تفكيك آخر كتائب حركة حماس الفلسطينية التي يُعتقد أنها موجودة هناك.

وحذر حلفاء من بينهم الولايات المتحدة أقوى داعم لإسرائيل مرارا إسرائيل من شن هجوم واسع النطاق على المدينة المتاخمة لمصر بسبب العدد الكبير من النازحين داخليا.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، غادر حوالي 800 ألف لاجئ المدينة بالفعل منذ بدء العملية العسكرية قبل حوالي أسبوعين.

وتعتزم إسرائيل إبلاغ سوليفان بأرقامها لعدد الفلسطينيين الذين فروا بالفعل من رفح خلال زيارة المستشار الأمريكي، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكثيرا ما اختلفت الأرقام الإسرائيلية عن تلك التي قدمتها وكالة الأمم المتحدة في غزة، والتي هي محل انتقادات إسرائيلية شديدة.