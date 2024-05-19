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تحدث التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك، عن تتويج الفريق الأبيض بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وفاز الزمالك على نهضة بركان بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة، بعدما خسر ذهابا بهدفين لهدف مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وقال الجزيري في تصريحات تليفزيونية: "سعداء جدا بهذا الفوز والإنجاز، وهدفنا كان إسعاد الجماهير التي حضرت إلى الملعب اليوم لمساندتنا".

وأتم: "المباراة كانت صعبة جدا اليوم ونهضة بركان فريق ليس سهلا، ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب، ونهدي هذه البطولة للجماهير".