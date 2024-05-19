أيوب: الأهلى قادر على التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا 

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كشف أحمد أيوب المدرب العام لفريق الأهلى السابق أن الفريق الأحمر قادر على حصد بطولة دورى أبطال أفريقيا عقب تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب بالتعادل السلبى بينه وبين الترجى التونسى.

وأوضح أحمد أيوب خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 ، قائلا" مدرب الترجى التونسى راضى عن نتيجة اللقاء وهذا الأمر ظهر على تعامله مع اللاعبين عقب اللقاء وعلى أمل الفوز على الاهلى فى القاهرة وحصد اللقب ".

وأشار أحمد أيوب " الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى الأفضل فى تشكيلة الفريق الأحمر أمس والثنائي بيرسى تأو وحسين الشحات لم يقدموا المستوى المطلوب هجومياً ".

وتابع " ولا يوجد لاعب بديل قادر على تعويض التونسى على معلول فى تشكيل فريق الاهلى واتمنى ان تكون إصابته لا تحتاج وقت طويل ".