تمكنت السلطات السعودية من ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع، فيما رحلت الجهات الأمنية 15.5 ألف مخالف.

ورحلت الجهات الأمنية 15.5 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة، وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط المخالفين التي أسفرت عن إيقاف أكثر من 16 ألفا خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان اليوم السبت، أن "إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الأمنية في مناطق المملكة كافة 16 ألف مخالف، منهم نحو 10 آلاف مخالف لنظام الإقامة، و3.9 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2.1 ألف مخالف لنظام العمل".

وأضافت أن "إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1047 شخصا، كما تم ضبط 34 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، و17 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم".

كما أوضحت أن "عدد من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 44 ألف مخالف، منهم 42.2 ألف رجل، و1.8 ألف امرأة، لافتة إلى أنه تمت إحالة 36 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1.6 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم".

وأكدت وزارة الداخلية أن "كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به".