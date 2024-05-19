نقابة الزراعيين تفسر أسباب ظاهرة انتشار الوطاويط والغربان في الإسماعيلية

فسر الدكتور السيد خليل، نقيب الزراعيين بمحافظة الإسماعيلية، أسباب ظاهرة انتشار الوطاويط والغربان في المحافظة في التوقيت الحالي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إن هناك اختلالًا بيئيًا حدث في المحافظة؛ نتيجة تكثيف جهود مكافحة الفئران والثعابين في الأراضي الزراعية، والتي أدت إلى نقص غذاء الغربان التي لجأت إلى داخل المدينة؛ بحثا عن الطعام.

وأوضح أن زيادة القمامة في المدينة وفرت ملجأ للغربان للتغذية عليها، مؤكدا أن هذه الظاهرة ليست جديدة بل موجودة منذ القدم، منوها أن الاختلال في التوازن البيئي ونقص الطيور الجارحة؛ أدى كذلك إلى ازدياد أعداد الغربان بشكل كبير.

وأشار إلى أن عمليات المقاومة للظاهرة جارية من قبل مديرية الزراعة بالتعاون مع الطب البيطري، لافتا إلى وضع السموم التي يوفرها الطب البيطري مع الزراعة للمواطنين في أطعمة مثل فاكهة البطيخ أو الطعمية؛ لجذب الغربان إليها.

وأوضح أن انخفاض معدل القمامة في المحافظة؛ ساهم في زيادة فعالية هذا الحل، بالتزامن مع هجرة الغربان للبحث على الطعام.