شدد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين في غزة، داعيًا إسرائيل إلى تحمل مسئولياتها بموجب القانون الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، ضرورة السماح للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية بالعمل بشكل كامل ومحايد.

ودعا إلى ضرورة عدم «تسييس» المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن «التهجير القسري للسكان جريمة حرب، ولا يمكن أن يشكل جزءاً من أي حل».

وطالب حركة «حماس» بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مناشدًا الأطراف العودة إلى وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أهمية ضمان أمن إسرائيل وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا ضرورة بدء مفاوضات سلام فورًا، على أساس «حل الدولتين».

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.

The suffering of civilians in Gaza must end.⁰Finland calls on Israel to assume its responsibilities under international law and to ensure access for humanitarian aid. The UN and humanitarian aid organizations must be allowed to operate fully and impartially. Humanitarian aid…