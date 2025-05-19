اعتقال مشتبه به ثالث في حرائق ممتلكات مرتبطة برئيس الوزراء البريطاني

اعتقلت الشرطة البريطانية، رجلا ثالثا اليوم الاثنين، فيما يتعلق بسلسلة من الحرائق التي استهدفت ممتلكات مرتبطة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت الرجل (34 عاما) في تشيلسي، غرب لندن، للاشتباه في قيامه بالتآمر لارتكاب حريق عمد بقصد تعريض الحياة للخطر.

وتم اعتقال رجل (26 عاما) لنفس التهمة أول أمس السبت، بعد يوم من مثول رومان لافرينوفيتش، وهو مواطن أوكراني، أمام المحكمة بتهمة إضرام النار في منزل ستارمر الشخصي، إلى جانب عقار كان يعيش فيه ذات مرة وسيارة رياضية صغيرة كان قد باعها.

ولم تكشف الشرطة جنسية المشتبه بهما الثاني والثالث.

ولم يتم تسجيل أي إصابات بسبب الحرائق، التي وقعت في ثلاث ليال في شمال لندن بين 8 و12 مايو الجاري.

وقال ممثل ادعاء إنه لا يوجد تفسير للجرائم وإن لافرينوفيتش ينفي إضرام الحرائق.

يذكر أن ستارمر انتقل هو وعائلته إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في داونينج ستريت بعد انتخابه في يوليو.