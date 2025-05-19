هاريس تتمنى الشفاء العاجل لبايدن بعد تشخيص إصابته بالسرطان

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس عن تمنياتها بالشفاء العاجل للرئيس السابق جو بايدن بعد إعلان تشخيصه بسرطان البروستات من النوع العدواني.





وجاء في بيان نشرته هاريس: "أنا ودوغ (زوجها) حزينان لسماع خبر تشخيص إصابة الرئيس بايدن بسرطان البروستات. نحن نضمه (والسيدة الأولى السابقة جيل بايدن) وعائلتهم بأكملها في قلوبنا وصلواتنا في هذا الوقت".

وأضاف البيان: "جو مقاتل، وأعلم أنه سيواجه هذا التحدي بنفس القوة والصلابة والتفاؤل التي ميزت حياته وقيادته دائما. نتمنى له الشفاء التام والعاجل".

ويوم الأحد، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المتحدث باسم بايدن أن الرئيس السابق شُخص بإصابته بسرطان البروستات في حالة متقدمة، لكن المتحدث أشار إلى أن المرض قابل للعلاج بشكل فعال.

ويبلغ عمر بايدن الآن 82 عاما، في عام 2024، اضطر للانسحاب من السباق الرئاسي وسط مخاوف بشأن حالته الصحية. وهو معروف بتلعثمه المتكرر ونسيانه وسقوطه في الأماكن العامة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يشعر بالحزن إزاء الأنباء حول تشخيص إصابة سلفه جو بايدن بسرطان البروستات، وتمنى له الشفاء العاجل.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أنا وميلانيا (السيدة الأولى للولايات المتحدة) نشعر بالحزن لسماعنا نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتقدم بأحر وأطيب تمنياتنا لجيل (السيدة الأولى السابقة) ولعائلته، ونتمنى لجو الشفاء العاجل والناجع".