هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلين فلسطينيين في بلدتي كفر الديك وبروقين بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية بروقين فائد صبرة، لـ"الأناضول"، إن جرافات عسكرية إسرائيلية شرعت في عملية هدم منزلين داخل بروقين وكفر الديك بدعوى البناء دون ترخيص.

وذكر أن أحد المنزلين مكون من 3 طوابق سويت بالأرض، وجرى تدمير مركبات في الموقع.

وبين أن قوات إسرائيلية تواصل حصار البلدتين وتعمل على تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية لليوم السادس.

وأشار صبرة، إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل على تفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.

ومنذ مساء الأربعاء، يحاصر الجيش الإسرائيلي البلدتين ويجري أعمال تفتيش وتحقيق يتخللها اعتداء على الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم، بحجة البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة زوجها في اليوم ذاته.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الاثنين، إن القوات الإسرائيلية أجبرت عددا من العائلات بالبلدتين على الخروج من منازلهم قسرا، حيث حولتها إلى ثكنات عسكرية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.